BigFlo & Oli : Révélation de la pochette et nom de leur nouvel album !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après le vote des fans du duo, le prochain album de BigFlo & Oli s’appellera « Les Autres c’est nous ». Il sortira le 24 juin prochain.

Début mai, BigFlo & Oli offraient la possibilité à leurs fans de faire leur propre pochette et de choisir le nom du futur album des toulousains. Au terme des votes, et des précommandes, une pochette et un titre ont remporté le plus de suffrages :

Bigflo & Oli fêteront cette sortie à l’Accor Arena à Paris le 24 juin prochain !

Pour en savoir plus : https://bigfloetoli.com/