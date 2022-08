The Dire Straits Experience cet automne au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

The Dire Straits Experience reprend les plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel.

Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience ravive à nouveau notre mémoire ! En effet, il ne s’agit pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre la passion Dire Straits aux générations futures.

Le succès du groupe n’est plus à prouver et pour le plus grand bonheur de ses fans, le groupe est heureux d’annoncer de nouveaux concerts dans l’hexagone en mars et octobre 2022.