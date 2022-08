Près de Toulouse,  FlonFlon accueille ses convives jusqu’au 18 septembre

Partager Facebook

Niché au coeur du Parc du Château de Thégra à Balma, le restaurant éphémère Flon Flon continuera d’accueillir ses convives jusqu’au dimanche 18 septembre !

Dans un espace en pleine nature de 4000 m2 avec vue panoramique sur la Ville Rose, Flon Flon accueille petits et grands, familles, amis et amoureux du mardi au dimanche dès 19h pour le dîner et aussi de 11h à 15h les samedis et dimanches pour le brunch !

Bien plus qu’un restaurant, Flon Flon est un véritable lieu de vie, de rencontres et de partage, dans un cadre champêtre invitant à la détente et l’évasion. Espace chill out avec canap’ ultra confort, chaises longues, poufs… un espace pour les plus petits, un écran de cinéma viennent compléter l’offre du lieu. Un espace VIP de 300 m2 (pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes) avec canapés et tables pour dîner en toute quiétude à l’abri des regards indiscrets, sera parfait pour les groupes !

En plus de l’offre restauration et bar, Flon Flon programme pour ces convives de nombreuses animations, parmi lesquelles, les concerts du groupe STAC le dimanche soir, les massages à table le mercredi soir…

Infos pratiques:

Chateau de Thégra

62 route de Gauré, 31130 Balma

Ouverture du mardi au dimanche de 19h à 1h

Et les samedis de 11h à 15h