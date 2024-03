TFC, Stade Toulousain, FENIX, Antoine Dupont…les résultats du weekend des clubs toulousains !

Partager Facebook

Beau weekend pour les clubs de Toulouse : Antoine Dupont et France 7 remporte le tournoi de Los Angeles, Le Stade Toulousain s’offre le Derby, le TFC enchaine, le FENIX prend le premier point de l’année au PSG, les Spacer’s assurés de jouer les play-offs, le Stade Toulousain féminin remporte le derby et le TMB s’offre une 5e victoire de Rang.

Antoine Dupont, premier sacre avec France 7

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Equipe de France de Rugby à 7 a décroché son premier titre de l’année au tournoi de Los Angeles. Après avoir sorti les USA en quart, l’Irlande en demi, Antoine Dupont et ses coéquipiers s’offrent la Grande-Bretagne en Finale (21-0). Le joueur du Stade Toulousain débute bien son aventure à 7 avec une médaille de bronze à Vancouver et cette médaille d’Or à L.A, avec toujours en ligne de mire: les JO Paris 2024.

Le TFC enchaine face à Nice (1-2)

Le Toulouse FC a enchaîné une troisième victoire ce dimanche après-midi face à l’OGC Nice (2-1) au Stadium. Avec ce résultat, les violets prennent la 10e place de Ligue 1 après 24 journées !

> https://www.toulouseblog.fr/ligue-1-troisieme-victoire-de-rang-pour-le-tfc-face-a-nice/

Liqui Moly Starligue. Le FENIX Toulouse arrache le nul chez le leader parisien (29-29)

Quelle performance du FENIX ! Chez le leader, les toulousains ont réalisé une brillante rencontre pour prendre le point du nul. Le seul point laissé en Championnat cette année par le PSG. On notera surtout la manière et quelques regrets. Toulouse va vite prendre le match en main comptant 7 buts d’avance à la pause. Sauf que, le PSG n’est pas leader pour rien, et à trois minutes de la fin Elohim Prandi égalise à 29-29. Les deux formations n’arriveront pas à se départager. Toulouse repart donc avec le nul et reste dans la course au podium avec une 4e place à trois points de Montpellier après 19 journées de Championnat.

Le Stade Toulousain déroule face à Castres (33-6)

Entre les deux matchs de Six Nations, le Stade Toulousain continue sa série d’invincibilité en 2024 en rapportant le derby face à Castres (33-6). Mené par des excellents Meafou, Flament, Lebel et Barassi, Toulouse a déroulé pour rester 2e du Top 14 à égalité de points avec le leader, le Stade Français.

Pro D2: Colomiers chute face à Provence Rugby (27-18)

Vendredi soir, Colomiers a tenté de jouer un mauvais coup à une belle équipe de Provence Rugby. Très réaliste en première partie de rencontre, les haut-garonnais n’ont rien pu faire quand la machine aixoise s’est réveillé. Désormais 8e avec 51 points, Colomiers peut encore accrocher les phases finales. Rendez-vous vendredi 8 mars à domicile face à Mont de Marsan.

Volley. Les Spacer’s, direction les play-offs

A trois journées de la fin de la phase régulière, les Spacer’s Toulouse ont validé leur billet pour les play-offs samedi soir dans l’Aude grâce à une victoire au Tie-Break face à Narbonne (3-2), et la défaite dans le même temps du Plessis-Robinson face à Nice. Assuré de finir dans le Top 8, il faudra finir en beauté pour s’offrir des play-offs de qualité !

Elite 1. Toulouse remporte le derby face à Blagnac (17-11)

Quelle ambiance à Ernest Wallon ce dimanche. Plus de 6000 spectateurs étaient au rendez-vous pour le derby Stade Toulousain-Blagnac. Les toulousaines décrochent une précieuse victoire et conservent la tête de la poule 2 avec 12 points d’avance sur le 2e, Blaganc.

Basket : Le TMB impériale à domicile !

Les toulousaines ont réalisé une belle performance en signant un 5e succès de rang face au Pole France (82-68). Désormais 4e, le TMB peut continuer de viser le haut du tableau. Prochain rendez-vous face à Montbrison le 9 mars prochain.