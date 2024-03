Ligue 1 : Troisième victoire de rang pour le TFC face à Nice !

Partager Facebook

Le Toulouse FC a enchaîné une troisième victoire ce dimanche après-midi face à l’OGC Nice (2-1) au Stadium. Avec ce résultat, les violets prennent la 10e place de Ligue 1 après 24 journées !

Ce dimanche, Toulouse avait en tête de réaliser une belle performance face à Nice (5e). Et, encore une fois, les toulousains ont fait preuve de caractère pour s’imposer. Rapidement mené par les niçois sur un but de Terem Moffi (0-1, 8e), les violets ont souffert en première période avant de renverser la rencontre lors du second acte.

Galvanisé par le discours de la mi-temps, comme le weekend dernier, le Téfécé va prendre le meilleur sur Nice en l’espace de trois minutes grâce à des buts de Thijs Dallinga(66e) et Yann Gboho (69e). Faut dire que le public toulousain était encore au rendez-vous derrière son équipe !

Il faudra confirmer à l’extérieur dès dimanche prochain (10 mars) face au Havre avant de recevoir Lyon, l’équipe en forme du moment, le 15 mars au Stadium de Toulouse.