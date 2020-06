TFC : Patrice Garande futur entraineur de Toulouse ?

Partager Facebook

Selon La Dépeche du Midi, l’ancien entraineur de Caen, Patrice Garande serait proche de diriger l’effectif du Toulouse FC la saison prochaine.

Les tractations en coulisses continuent autour du club de la ville rose. Toujours en attente d’être vendu, le probable futur patron du TFC, Damien Comolli, se serait entretenu avec Patrice Garande, l’ancien entraîneur de Caen. Le contact serait bien passé et une possible nouvelle rencontre est envisagée. L’ancien Champion Olympique français en 84 a entraîné Caen de 2012 à 2018 permettant aux normands de retrouver l’élite et d’y rester.

Damien Comolli jette aussi un oeil sur Réginald Ray, ancien entraîneur de Le Mans.

Pour l’instant, ce ne sont que des suppositions car il faut attendre la confirmation de la vente du club mais aussi celle de savoir si Toulouse jouera en Ligue 2 l’an prochain.