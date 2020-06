Découvrez « Elsewhere » le premier single de Heeka

Partager Facebook

La toulousaine Heeka dévoile le clip de son premier single « Elsewhere » !

Quel bonheur de découvrir le premier single de Heeka. Lundi dernier, on a pu la découvrir en live sur la page facebook No Music No Life depuis chez un disquaire de Toulouse. Un enchantement pour nos oreilles. Quelques jours après, Heeka nous offre un titre incoryable : « Elsewhere ».

En plus du titre, on reste impressionné par le clip de 4 minutes réalisé en stop motion avec pas moins de 6 300 photos pendant le confinement. Heeka est même à la réalisation. L’artiste toulousaine est à suivre de très près.

D’ailleurs, Heeka sortira son premier EP dans les prochains mois distribué numériquement par Koala Records.

Pour suivre et se tenir informé de la sortie de l’EP : https://www.facebook.com/heekamusic/

Bonus : Revivez son concert pour NMNL

https://www.toulouseblog.fr/retoursurscene-revivez-le-concert-de-heeka-a-toulouse/