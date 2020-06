Les toulousains Antes et Madzes lauréat du concours Le Weekend des Curiosités 2020

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Antes et Madzes, lauréats du concours Weekend des Curiosités x Crédit Agricole Toulouse 31. Un coup de coeur !

Si le festival n’a pas lieu cette année, le jury du prix Weekend des Curiosités – Crédit Agricole Toulouse 31 a quand même dévoilé son lauréat. Et c’est le duo de rappeur Antes & Madzes qui rapportent le prix. Un véritable coup de coeur musical.

Chaque année, le lauréat jouait sur la scène du Bikini pendant le Weekend des Curiosités, qui devait avoir lieu ce weekend du 5 au 7 juin. Pas de live mais d’autres vont arriver, et ce coup de projecteur nous permet de suivre un groupe aux beaux lendemains sur la scène hip hop française.

Rap moderne et éclectique, Antes & Madzes proposent une musique simple et polyvalente leur permettant de jongler entre des sonorités inspirées de l’électro, de la pop ou même du rock, tout en conservant les codes rythmiques et textuels du rap.

Pour en écouter un peu plus sur le duo :

Le 15 mai dernier, le groupe était sur la scène du Connexion Live pour #Retoursurscene le beau projet de No Music No Life NMNL.