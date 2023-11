Le Salon des Créateurs et d’artisans d’art prend place au MEETT début décembre

Partager Facebook

Du mercredi 6 au dimanche 10 décembre, la création française et régionale est rassemblée au MEETT, Parc des Expositions de Toulouse.

Référence parmi les salons dédiés aux métiers d’art, le Salon des Créateurs connait une fréquentation en hausse permanente avec plus de 21% en 2022. Cet événement regorge de surprises inattendues. Présentant des passionnés heureux d’échanger autour de leur travail et de leurs expériences, le salon est un lieu d’échanges et d’animations où l’on parle matière, couleur, tradition et transmission de savoir-faire. Une ambiance chaleureuse, stimulée par la nocturne musicale du vendredi soir.

Bijoutiers, céramistes, ébénistes, tapissiers, relieurs, brodeurs d’art, couteliers, sculpteurs, potiers, peintres, verriers, maroquiniers, mode homme, femme et enfant… Talentueuse, prestigieuse et éclectique, cette 42e édition du fleuron de l’artisanat français réunit au MEETT, Parc des

Expositions de Toulouse, 150 exposants et leurs créations uniques, tout juste sorties d’ateliers. L’innovation, le recyclage et la tradition se mêlent intelligemment, pour mieux mettre en valeur le patrimoine français et particulièrement les richesses de la région Occitanie.

NOUVEAU : l’allée des artistes

Tapis rouge pour une galerie d’artistes au cœur du salon : peintres, photographes, illustrateurs et sculpteurs font découvrir matières, formes, couleurs et émotions. Pour répondre à l’engouement d’un public de plus en plus curieux de s’y frotter, les ateliers Street Recycl’art proposent à chacun de créer son œuvre propre, sous l’œil et les conseils avisés d’artistes de la scène street art régionale : Mezy, Antistak, Massa, Miadana, Xerou, MIKOZ, Spot et Nikko kko. Ils puisent leurs inspirations dans le recyclage et la customisation de bombes graffitis usagées, et se prêtent au jeu en échangeant leur savoir-faire avec les participants.

Infos pratiques

Tous les jours du 6 au 10 décembre, de 10h à 19h00, sauf vendredi 10 décembre, nocturne de 10h à 22h

MEETT Toulouse

Tarif : 6 € et promo web 5 € – Gratuit moins de 10 ans.

Billetterie : https://www.salon-artisansdart-toulouse.com/fr/infos-pratiques