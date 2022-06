Tour de France 2022 : Quelles sont les étapes en Occitanie ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pas d’étapes dans la région de Toulouse, mais le Tour de France 2022 prendre ses quartiers pour huit jours en Occitanie avec des arrivées aux sommets dans les Pyrénées !

Les Championnats de France de Cyclisme sur Piste du week-end dernier ont sonné l’arrivée de la Grande Boucle. Ce 1er juillet, exceptionnellement un vendredi, Le Tour de France partira de Copenhague au Danemark avant de rejoindre la France pour une étape entre Dunkerque et Calais le mardi 5 juillet.

Comme chaque année, les cyclistes et la caravane du tour parcourront la France pour cette 109e édition qui s’annonce compliquée. Vosges, Alpes, Massif central, Pyrénées. Ce seront dans cet ordre les quatre massifs au programme de cette 109e édition. Avec une découverte, le col de Spandelles (1 378 m) dans les Hautes-Pyrénées. Et le retour des Pavés. Il y aura 19,4 km de pavés lors de la 5e étape Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut. Ils seront répartis en 11 secteurs d’une longueur variant de 1,3 à 2,8 km.

Mais quelles sont les étapes en Occitanie ?

Le Tour s’arrêtera dans la région dès le 16 juillet pour une arrivée à Mende avant une étape entre Rodez et Carcassonne le 17. Le lendemain : jour de repos dans la cité médiévale. L’occasion de voir les coureurs et leurs équipes. On notera deux grosses étapes : Saint Gaudens – Peyragudes et Lourdes – Hautacam. Des étapes où pourraient se jouer le Tour de France 2022 !

16 juillet : SAINT-ÉTIENNE > MENDE 192.5 KM

17 juillet : RODEZ > CARCASSONNE 202.5 KM

18 juillet : Carcasonne jour de Repos

19 juillet : CARCASSONNE > FOIX 178.5 KM

20 juillet : SAINT-GAUDENS > PEYRAGUDES 130 KM

21 juillet : LOURDES > HAUTACAM 143.5 KM

22 juillet : CASTELNAU-MAGNOAC > CAHORS 188.5 KM

23 juillet :LACAPELLE-MARIVAL > ROCAMADOUR 40.7 KM

Pour en savoir plus : https://www.letour.fr/fr/parcours-general