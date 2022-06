Cyclisme : La Route d’Occitanie revient cette semaine

Partager Facebook

A partir du jeudi 16 juin, la Route d’Occitanie La Dépêche du Midi retrouve les routes de la Région pour quatre étapes exceptionnelles.

A quelques semaines du départ du Tour de France 2022, nouvelle répétition cette fin de semaine pour les équipes engagées sur la Grande Boucle. DU 16 au 19 juin, on pourra découvrir la 46e édition de la Route d’Occitanie. Depuis plusieurs années, les plus grands coureurs sont au rendez vous comme en 2020 avec Egan Bernal, Thibaut Pinot, Richie Porte, Chris Froome, Romain Bardet, Miguel Angel Lopez, Warren Barguil,… Le colombien Egan Bernal remporte l’édition 2020 et accroît le succès de la course occitane outre-Atlantique.

Dans les équipes enregistrées, on retrouve notamment, Astana, Cofidis, Ineos, Movistar, TotalEnergie, Arkea Samsic, AG2R la Mondiale et tant d’autres. Pour en savoir plus : https://www.laroutedoccitanie.fr/equipes/

Retransmission sur FRANCE 3 OCCITANIE

Du jeudi 16 au dimanche 19 juin, les 4 étapes de cette 46e édition seront à vivre en direct sur France 3 Occitanie, à partir de 13h50 le jeudi et le vendredi et à partir de 13h30 le week-end (18 et 19 juin).

Etape 1 – Séméac > L’Isle-Jourdain – 174,4 Km

En direct, jeudi 16 juin à partir de 13h50

Etape 2 – Graulhet > Roquefort en Aveyron – 154,6 Km

En direct, vendredi 17 juin à partir de 13h50

Etape 3 – Sigean > Les Angles – 188,7 Km

En direct, samedi 18 juin à partir de 13h30

Etape 4 – Les Angles > Auterive – 188,3 Km

En direct, dimanche 19 juin à partir de 13h30

Nicolas Geay et Laurent Jalabert seront aux commentaires.

Tout au long de l’événement, France 3 Occitanie ajoutera une couverture complète de l’actualité de la course dans ses éditions d’information 12/13 et 19/20, ainsi que sur le site occitanie.france3.fr