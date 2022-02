Super League : Le TO en quête d’une première victoire !

Le Toulouse Olympique reçoit les Warrington Wolves au stade Ernest-Wallon ce samedi 26 février pour tenter de décrocher son premier succès en Super League.

Deux états d’esprit différents à l’approche de cette 3e journée. Du côté Toulousain, un parcours semé d’opportunités manquées face à Huddersfield (14-42) et à Salford (38-12) depuis le début du championnat, et un apprentissage qui doit s’accélérer. Du côté des Wolves, qui ont terminé 3e du

classement en 2021, un bon début de saison. Deux victoires à ce jour, contre les Castleford Tigers (34- 10) et les Leeds Rhinos (20-22) et deux joueurs qui se classent pour le moment dans les meilleurs joueurs du championnat : Josh CHARNLEY en deuxième position en termes d’essais inscrits (4), Stefan RATCHFORD en troisième position en termes de transformations réussies (8).

Les enjeux de cette confrontation

Pour les Toulousains, l’objectif est de mieux gérer le match et éviter de reproduire les erreurs commises lors des deux premières rencontres de la compétition. Les Olympiens doivent faire preuve de plus de discipline face à un club dont l’expérience en Super League n’est plus à prouver.

Pour les Wolves, l’enjeu est de poursuivre sa marche en avant au classement et se maintenir en tête.

C’est la première fois que les deux équipes vont se rencontrer. Rendez-vous samedi 26 février, pour une grande fête à Wallon !

