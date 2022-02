Soirée beatbox début mars à Toulouse

Partager Facebook

Les Underground Beatbox Games sont de retour à Toulouse ! Rendez-vous le vendredi 4 mars à 20h dans la fameuse cave du bar culturel toulousain Ô Boudu Pont pour un battle de beatbox avec des artistes de haut niveau.

8 invités, 8 beatboxeurss, ont répondu présent·s pour participer et vous dévoiler un concept unique dans le monde du beatbox créé par le fameux beatboxeur Kenôzen. Des jeux techniques, des battles solo, en duo et en équipe, des contes en live & en beatbox, des quizz… Et d’autres épreuves pour vous tenir en haleine toute une soirée dans la cave du Boudu Pont.

Et pour revenir aux traditions underground : c’est le public qui sera juge du battle!

INFOS PRATIQUES

Vendredi 4 mars à 20h

Cave du Ô Boudu Pont, Toulouse

Évènement Facebook: https://fb.me/e/2KFgk5u3R