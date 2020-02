Sunday Time : Rencontre avec le programmateur de ce nouveau rendez-vous toulousain !

Partager Facebook

Le Bikini propose un nouveau rendez-vous mensuel : Sunday Time. Première édition ce dimanche 23 février 2020, avec la présence de Folamour. Rencontre avec le programmateur Antoine Fantuz.

Sunday Time est le nouveau temps fort dominical du Bikini. Un dimanche par mois, venez terminer le weekend sur la piste de danse. Les portes de la salle toulousaine s’ouvrent pour découvrir le set d’une pointure nationale ou internationale. Pour la première, c’est Folamour.

Rencontre avec le programmateur de cette soirée, Antoine Fantuz, qui nous dit tout sur la genèse du projet, ses attentes et sur les deux prochaines dates à venir au printemps !

Qu’est que le Sunday Time ?

Le nouveau rendez-vous dominical des toulousains !

Comment est née l’idée de ce nouveau rendez-vous au Bikini ?

On est parti du constat qu’il n’y avait pas beaucoup de propositions le dimanche soir pour les toulousains qui ont envie de sortir. On s’est dit qu’il y avait la place pour un nouveau rendez-vous mensuel au Bikini.

Puis, on a regardé ce qu’il se faisait ailleurs, notamment au Sucre à Lyon qui est un club référence en France, et qui a réussi à instaurer un rendez-vous régulier le dimanche : le « S.Society », n gros carton !

Forcément, si ça marche ailleurs, pourquoi pas à Toulouse ! Les toulousains aiment sortir et faire la fête !

Le Bikini sera transformé pour l’occasion. Peux tu m’en dire plus ?

On va installer le DJ au milieu de la salle, un peu comme ce qu’on avait fait lors de la soirée Boiler Room en novembre dernier, pour créer plus de convivialité et mettre la danse au centre de la soirée.

On prévoie aussi des projections vidéos inédites, réalisées par notre graphiste : Emile Sacré.

On veut vraiment créer un cadre décontracté, propice à la danse et au lâcher prise.

Comme son nom l’indique, ce sera une soirée un dimanche. Pourquoi ce jour là ? Le public sort-il le dimanche pour des concerts ?

On se dit souvent que le dimanche soir les gens n’ont pas envie de sortir, c’est faux. Il y’a de la demande, il y’a un public qui souhaite terminer son week-end sur une note festive. Surtout sur un créneau de 18h00 à minuit.

Avec ce concept, terminé le blues du dimanche soir ?

C’est le but !

C’est pour ça aussi qu’on a réfléchi a des propositions différentes des soirées habituelles au Bikini, notamment avec la présence d’un food truck et une carte du bar un peu repensée pour l’occasion. (Cocktails). On proposera aussi un prix d’entrée cool (10€).

Pour cette première édition, Folamour sera de la partie et donc le parrain. Quelques mots sur cet artiste?

C’est le dj français du moment. Dans un style house/groovy, il met tout le monde d’accord et fait danser les clubs du monde entier actuellement. Quand on a imaginé ce projet, on a pensé directement à lui, c’est vraiment une grande chance pour nous de l’avoir pour cette première.

Aorès Folamour, place à AGORIA et BUSY P

La première édition aura lieu le 23 février prochain, un autre est déjà prévu et pour quand ?

Oui , on travaille sur deux autres éditions au printemps. Le dimanche 29 mars, on recevra AGORIA puis le dimanche 03 mai 2020, ce sera au tour de Busy P de prendre place au cœur du Bikini.

Si tout se passe bien lors de cette première, avez vous déjà des idées pour la suite ?

Notre volonté est de vraiment installer cet évènement comme un rendez-vous incontournable, que ce soit LA soirée à ne pas manquer, une fois par mois au Bikini, le dimanche .

Que dire aux toulousains pour venir en nombre lors de ce nouveau rendez-vous ?

Venez tenter l’expérience, vous ne serez pas déçu !

Et que souhaitez-vous pour ce premier rendez-vous ?

Plein de monde qui dansent , qui dansent , qui dansent !

Programme des Sunday Time

Folamour

Dimanche 23 février 2020 Agoria

Dimanche 29 mars 2020 Busy P

Dimanche 3 mai 2020

Au Le bikini

Entrée : 10/12 euros

www.lebikini.com