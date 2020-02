Partager Facebook

SUEZ ouvre 40 postes à Toulouse et donne rendez-vous vendredi 28 février pour un Forum de l’Emploi.

Le contrat de délégation de service public de l’assainissement de Toulouse Métropole que SUEZ s’est vu attribuer fin 2018, a démarré le 1er janvier. Dans la perspective d’une année 2020 qui sera marquée par des investissements importants pour améliorer les capacités de traitement, protéger les infrastructures et préserver le milieu naturel, SUEZ et sa société dédiée Asteo, nouveau délégataire, recrutent plus de 40 postes à Toulouse.

Pour présenter ces 40 postes à pourvoir et répondre à l’ensemble des questions que peuvent se poser les candidats sur les qualifications requises, les conditions de travail, les évolutions possibles, etc., SUEZ organise une matinée de recrutement.

Ce forum de l’emploi aura lieu le :

Vendredi 28 février, de 9h00 à 12h30 Espace des Diversités et de la Laïcité 38, rue d’Aubuisson à Toulouse Entrée libre –

Le processus de recrutement se déroule en 2 étapes :

> Dépôt de candidature sur le site de suez.fr > rubrique Carrières… ou en main propre le jour de forum

> Entretien avec un responsable du service des ressources humaines le jour du forum

A l’issue de leur sélection, les candidats retenus suivront un cursus interne de formation et de développement leur permettant d’être opérationnels au plus vite.