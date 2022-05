Succès pour le retour de Luluberlu à Blagnac

Partager Facebook

Le retour du Festival Luluberlu à Blagnac et Odyssud a été un succès ce weekend !

Organisé par Odyssud et la Ville de Blagnac, le festival Luluberlu s’est déroulé du 18 au 22 mai. Avec son déluge de propositions artistiques, cette 14ème édition a fait le bonheur des enfants et des parents, pour de belles retrouvailles après deux ans d’absence.

Plus de 10 000 visiteurs sont venus au Village des enfants installé dans le parc et dans le batiment d’Odyssud tout ce week- end, avec ses 40 propositions artistiques et ludiques gratuites : spectacles de plein air, ateliers créatifs, animations, jeux, expositions…, avec en particulier le féérique spectacle des « Plasticiens volants » samedi soir.

Les 4 spectacles sur scène ont connu un beau succès avec 7 295 entrées, dont 4 126 en séances tout public et 3 169 en séances scolaires.

Les 7 concerts des Wackids, dans le parc d’Odyssud, ont cartonné avec 5 125 entrées. Les 3 autres spectacles ont été présentés au Petit Théâtre Saint-Exupère (Blagnac), à L’Aria (Cornebarrieu) et la Salle Nougaro (Toulouse).

Rendez-vous l’année prochaine, du 24 au 29 mai 2023 pour une 15e édition du Festival.