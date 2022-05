Partager Facebook

Dimanche 29 mai prochain, découvrez le film Le Petit Prince à l’Envol des Pionniers de Toulouse.

Ciné Avia organisé par L’Envol des Pionniers avec l’association des Amis de L’Envol des Pionniers propose un cycle de cinéma et de rencontres sur le thème de l’aviation. La prochaine projection sera consacré au film « Le Petit Prince » dimanche 29 mai à 15h.

Le célèbre personnage d’Antoine de Saint-Exupéry prend vie dans ce merveilleux film musical réalisé par Stanley Donen, le réalisateur de « Chantons sous la Pluie ». Avec un casting de choix pour l’époque : le chorégraphe et cinéaste Bob Fosse (« All That Jazz ») joue le Serpent, l’humoriste Gene Wilder (« Charlie et la Chocolaterie ») le renard.

Seule adaptation cinématographique du célèbre ouvrage, le film de Stanley Donen livre une version sensible et poétique du Petit Prince, qui prend vie dans ce merveilleux film musical.

Infos:

L’Envol des Pionniers

6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse

Renseignements 05 67 22 23 24