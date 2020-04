Stade Toulousain : Guy Novès donne son XV de Légende de Toulouse

Partager Facebook

Pour Rugbyrama, Guy Novès a donné son XV de Légende du Stade Toulousain.

Rien de plus normal que le plus entraineur du Stade toulousain pour donner son XV de Légende. Après avoir été joueur et entraineur, Guy Novès possède les cartes pour dire dans un article à Rugbyrama avec qui il gagnerait encore plus de titres. On remarquera que Servat a été préféré à Bru ou encore l’absence de Villepreux et la position de Emile Ntamack au poste d’arrière. Lou encore la présence de Philippe Carbonneau à la mêlée. Aucun joueur actuellement en activité n’est présent. Les Dupont, Kolbe, Marchand, Cros ou encore Ramos vont devoir bosser dur pour entrer dans ce XV de Légende du Stade Toulousain.

Le XV de légende du Stade toulousain de Guy Novès :

1. Christian Califano 2. William Servat 3. Claude Portolan

4. Patricio Albacete 5. Fabien Pelous

6. Thierry Dusautoir 8. Walter Spanghero 7. Jean-Claude Skrela

9. Philippe Carbonneau 10. Christophe Deylaud

11. Cédric Heymans 12. Yannick Jauzion 13. Thomas Castaignède 14. Vincent Clerc

15. Emile Ntamack

De notre côté, on rajoutera Guy Novès comme entraineur de ce XV de Légende du Stade Toulousain.