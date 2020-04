Premières images pour le DUNE de Denis Villeneuve

Denis Villeneuve ( Blade Runner 2049, Incendies, the Prisoners..) s’attaque à une nouvelle adaptation de l’oeuvre de Frank Herbert, DUNE. Il passe juste après une version culte de David Lynch. Prévu pour cet hiver, on peut découvrir en image un casting incroyable : Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Stephen Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista ou encore Zendaya.

Voici les premières images :



EXCLUSIVE: Timothée Chalamet is Paul Atreides.



Your first look at Denis Villeneuve’s #Dune adaptation has arrived: https://t.co/Mz3HeIuCX8