Coronavirus : Les Déferlantes Sud de France 2020 annulées !

Après l’annonce du Président de la République, le festival les Déferlantes Sud De France est annulé. Il devait avoir lieu du 8 au 11 juillet 2020 à Argeles sur mer.

Pour la première fois de leur histoire, les Déferlantes Sud de France sont contraints d’annuler l’édition 2020. Le Festival n’avait jamais annulé la moindre soirée. Comme de nombreux rendez-vous de cet été, c’est un coup dur économiquement et moralement. Dans un communiqué de presse, les organisateurs expliquent que « vu les circonstances actuelles, cette décision est inévitable ». Tout en montrant leur gratitude aux personnels soignants, ils expliquent le report à l’année prochaine.

En 2021, les Déferlantes auront 15 ans et une grande fête aura lieu pour oublier cette édition 2020 avec de nombreux changements : un site aménagé avec plus d’espace, plus de confort et une sécurité sanitaire encore plus renforcée.

Les Déferlantes annonceront dans les prochains mois les artistes de 2020 maintenus pour l’année prochaine. Le remboursement des billets est possible mais ils restent valables pour l’an prochain. Tout sera mis en place dans les prochaines semaines.

