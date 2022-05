Soutien exceptionnel du Metronum à l’Ukraine

Partager Facebook

La soirée au Metronum le 5 mai a permis de récolter au total 10 400 €

Avec son concert de soutien exceptionnel le 5 mai dernier au Metronum pour l’Ukraine, la salle de Toulouse a récolté plus de 10 000 euros. Un succès !

Point de départ d’une tournée sans pareil en Europe, le Metronum à Toulouse s’est mobilisé le 5 mai dernier avec l’association Ukraine Libre pour organiser un grand concert solidaire en soutien à l’Ukraine. A l’occasion de cette soirée singulière, les artistes ukrainiens renommés et engagés se sont succédé sur scène avec ferveur et le public nombreux a répondu largement à l’appel avec une salle pleine et près de 600 billets vendus.

Dans une ambiance familiale où les enfants participaient à la fête, toutes les nationalités se fondaient dans une atmosphère joyeuse et fraternelle. C’est une forte mobilisation de la communauté des ukrainiens vivant en France et au-delà des frontières qui s’était donné rendez-vous à Toulouse pour partager leur culture avec le public toulousain.

La soirée a permis de récolter au total 10 400 € (billetterie, bar, restauration, produits dérivés, dons spontanés) dont la totalité des fonds revient à l’association Ukraine Libre-Toulouse pour l’achat de matériel médical.

Ce concert a pu avoir lieu grâce à l’implication de tous les artistes comme Oleg Skrypka du groupe rock Vopli Vidopliassova, Khrystyna Soloviy, Patsyki z Franeka, l’artiste-poète occitan Joan de Nadau et le groupe toulousain de Cyprien Zeni , membres de l’association Ukraine Libre, personnels du Metronum, entreprises comme Les 500 ou encore Michel Sarran et les médias qui se sont mobilisés et ont participé à cet élan de solidarité internationale.