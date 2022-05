Soirée découverte de la scène toulousaine au Bascala

Partager Facebook

Ce vendredi, le Bascala de Bruguières accueille trois talents de la scène toulousaine : Gabryël, Dorian Ruiz et Pascal Zenou

Si vous ne connaissez pas encore Gabryël, Dorian Ruiz ou encore Pascal Zenou, des talents de notre région, alors qu’une chose à faire, venir le vendredi 13 mai à 20h30 au Bascala à Bruguières.

DORIAN RUIZ

Né un 24 août à Toulouse, Dorian Ruiz est un artiste multifacettes, à la fois chanteur, danseur ou encore animateur. Découvrez ses titres « Ma Elle », « Danse avec Moi » et enfin « All My Life » sur scène mais également en avant première des nouveaux morceaux de son prochain Ep dans lequel il travaille avec notamment Laurent Guéneau (Zazie, Sinsemilia), Julien Comblat (M Pokora, Arcadian), Thomas VOG (Gabriella), Patrice Küng (Calogero, Patrick Bruel, Maurane), et le songwriter FreD Martin qui lui signe ses prochains singles.

GABRYËL

Artiste très complet et véritable touche à tout, Gabryël propose des morceaux pop électro qu’il écrit, compose, joue et interprète. Très généreux et curieux, le jeune toulousain sait mettre en musique les grands phénomènes sociaux de notre époque; À l’image de sa chanson « Sans colère », dont le premier clip est sorti le 6 novembre 2020, où il explore la complexité des relations humaines. Un thème plus que jamais d’actualité dans une période de pandémie où tous nos repères sont bouleversés.

PASCAL ZENOU

Né à Toulouse, aux Minimes, quartier emblématique de Claude Nougaro ou encore de Zebda, la musique arrive naturellement dans la vie de Pascal en démarrant l’apprentissage du piano à l’âge de 6 ans puis, quelques années plus tard, le chant, la batterie, la basse et la guitare.

Pascal Zenou sort son deuxième album solo 25 ans après son premier et de nombreuses collaborations en tant qu’auteur, compositeur et musicien auprès de nombreux artistes, qui ont d’ailleurs, pour certains, collaboré à ce nouvel opus… Son premier titre « Rose » a été écouté plus de 168 000 fois sur Spotify. On le retrouve d’ailleurs sur ce nouvel album intitulé « Une Ombre pour Deux » au milieu de chansons groove et de balades nostalgiques tendrement sincères et sentimentales. La suite, et cela ne fait que commencer, c’est en musique que Pascal Zenou vous la racontera !

L’entrée est uniquement de 5€ sur le-bascala.com ou sur place.