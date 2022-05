La Super League Triathlon arrive pour la première fois en France et à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En octobre 2022, la Super League Triathlon arrive en France et choisit Toulouse pour son 1er événement. Mais qu’est ce que la Super League ?

La SLT st le premier circuit international de compétition en triathlon regroupant les meilleurs athlètes, sur des formats courts et palpitants, à travers le globe. Pour la première fois, une compétition de la SLT aura lieu en France et elle se déroulera du 1er au 2 octobre 2022 à Toulouse, en région Occitanie.

Une redéfinition du triathlon pour le plus grand plaisir des spectateurs

Ce championnat à étapes permet à l’élite du triathlon de s’affronter sur des formats de courses révolutionnaires qui redéfinissent totalement ce sport pour répondre aux nouvelles attentes du public : des courses à rebondissements, une issue incertaine, des parcours spectaculaires dans des lieux d’exception.

Pour cette première en France, la Super League de Triathlon pourra compter sur les athlètes français, parmi lesquels Vincent Luis et Cassandre Beaugrand, participants réguliers du championnat. Ils seront parmi les héros locaux en quête d’une victoire sur leur propre territoire.

Au Programme :

Samedi 1er et dimanche 2 octobre : place aux animations tout le week-end – une fan zone sera installée place du Capitole, proposant des activités forme et santé gratuites et adaptées à tous, ainsi que des animations ouvertes aux jeunes (de 6 à 12 ans) pour découvrir le triathlon seront proposées par le Triathlon Toulouse Métropole,

Dimanche 2 octobre : une journée de courses – en ouverture le matin, un Bike and Run ouvert au public, dont une épreuve réservée aux collégiens et lycéens, puis la course Super League avec les élites internationales.

Pour en savoir plus sur l’événement et les inscriptions : https://superleaguetriathlon.com