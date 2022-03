Soutien à l’Ukraine : Ouverture d’un nouveau lieu de collecte à Toulouse

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole amplifient leurs actions en soutien à l’Ukraine. Jumelée avec la ville de Kyiv, Toulouse, solidaire de l’Ukraine, se mobilise.

Dans ce cadre, un nouveau lieu de collecte de dons en nature ouvrira à Toulouse ce vendredi 18 mars : le Hall 9 du parc des Expositions (sur l’île du Ramier, accessible par le pont du Stadium), mis à disposition par la Mairie de Toulouse, sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 16h.

Ce nouveau centre sera conjointement mis en œuvre (réception, gestion et distribution des dons) d’une part avec l’association Emmaüs pour les dons à destination des Ukrainiens déplacés à Toulouse et d’autre part avec l’association Ukraine libre Toulouse pour les dons à destination de l’Ukraine, avec le concours d’agents de la Collectivité.

Afin d’organiser au mieux la collecte pour adapter les dons aux besoins exprimés, une liste des produits nécessaires est consultable sur le site toulouse.fr

Accueil des réfugiés d’Ukraine

La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole contribuent aussi à l’accueil des personnes déplacées. Un point accueil d’urgence a été mis en place à Toulouse pour les arrivées de ressortissants ukrainiens avant l’orientation vers des lieux d’hébergement identifiés, mis à disposition de l’Etat par la Collectivité. Une mobilisation du parc social et privé vacant avait été activée par la Collectivité qui a recensé les propositions d’hébergement des particuliers pour un accueil dans de bonnes conditions des personnes déplacées, avant l’orientation vers des logements pérennes.

Pour répondre à l’immense élan de solidarité qui se manifeste, une campagne d’information auprès des Toulousains a été mise en place pour orienter les initiatives (dons financiers ou en nature, hébergement, bénévolat…). Des totems « Solidarité Ukraine », qui renvoient à l’aide d’un QR code sur les informations utiles, sont positionnés dans l’espace public, en 5 lieux de la ville. Des messages sur écran numérique sont visibles sur les Linéo et dans les stations de métro. Des flyers sont disponibles dans les accueils des mairies de quartiers et des établissements municipaux.

Une délibération sera proposée au vote lors du prochain Conseil de Toulouse Métropole en soutien au peuple ukrainien, via les associations humanitaires qui leur apportent de l’aide au plus près de leurs besoins et les associations locales qui contribuent à l’accueil des Ukrainiens à Toulouse.

>> toutes les informations sur le site Toulouse.fr