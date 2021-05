Décroche le son : Les finalistes en concert en plein air à Toulouse

Partager Facebook

La finale du tremplin musical Décroche le Son 2021, organisé par la Mairie de Toulouse, aura lieu le jeudi 8 juillet sur la place Abbal ( Reynerie) pour l’ouverture d’Un été au bord du Lac.

Changement de formule pour le tremplin toulousain. Mais surtout une finale en live et en public le 8 juillet prochain. Décroche le Son a du faire avec la situation sanitaire actuelle. Après l’annulation de l’édition 2020, la fermeture des salles, on ne pensait pas il y a quelques mois qu’un concert de finale pourrait avoir lieu. Et ce sera le cas.

En avril dernier, les groupes et artistes candidats, au nombre de 20, ont enregistré chacun 2 titres en studio lors de 5 sessions filmées. En mai, des jurys de professionnels jugeront ces prestations et choisiront un gagnant par session. Ils iront donc en finale le 8 juillet sur la place Abbal pour notre plus grand plaisir.

La page officielle : https://www.facebook.com/D%C3%A9croche-Le-Son-1703793196602817

Les 20 participants :

Zalbecino

Hyl

Smooth Company

Yankeez

Insatiables

Marie Amali

Hondes

La Ruche

Arno Vida

Ante Alice

Waitin

6 Months Later

R’San

The Magpyes

RMS

Beach SCVM

Margo

Alix d’Agnello

Dieguito & Antoni

H-Bertom