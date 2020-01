Ce mercredi, rencontre avec l’auteur Bernard Werber à la Fnac Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

ce mercredi 22 janvier, à 17h30, Bernard Werber ira à la rencontre des toulousains à la FNAC Toulouse avec son nouveau roman « Sa majesté des chats ».

Depuis la parution des Fourmis, Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable auteur-culte, vendu à plusieurs millions d’exemplaire. Avec 30 millions d’exemplaires vendus dans 37 pays, il est un des auteurs français contemporains les plus lus. Le revoilà avec un nouveau roman, Sa Majesté des chats, qu ‘il présentera à la FNAC Toulouse wilson le 22 janvier à 17h30.

Rencontre avec Bernard Werber

Mercredi 22 janvier 2020 à 17h30

Fnac Toulouse Wilson

L’histoire de « Sa Majesté des chats »

Dans un futur proche, la civilisation s’est effondrée et les rats envahissent progressivement Paris. Seule à résister, une communauté formée de quelques centaines de chats et d’humains dirigée par une chatte nommée Bastet. Se lançant dans une aventure magistrale, perchée sur l’épaule de sa maîtresse Nathalie, elle pense qu’il faut à tout prix chercher des alliés. Mais la rencontre avec les autres espèces animales, uniquement habituées à vivre avec les hommes, sera semée d’embûches. La petite chatte parviendra-t-elle à créer une alliance inter-espèces suffisament puissante pour résister à l’invasion des rats? Pour elle, la conclusion à cette situation est évidente : maintenant que l’humanité s’est retirée, les chats se doivent de prendre la relève.

Convoquant toute une galerie d’animaux – chats, rats, chiens, cochons, taureaux, faucons, et même un cacatoès fort bavard -, Bernard Werber poursuit dans une grande épopée, sa satire tendre, ironique et pleine d’humour de notre société.