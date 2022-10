Soolking en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le Phénomène SOOLKING sera en concert ce vendredi 14 octobre 2022 au Bikini de Toulouse pour présenter son 3e album « Sans Visa ».

Soolking, connu sous le pseudonyme de MC Sool jusqu’en 2013, de son vrai nom Abderraouf Derradji, né le 10 décembre 1989 à Baïnem, dans la banlieue nord d’Alger, est un rappeur, chanteur et ancien danseur algérien.

En 2018, Soolking trouve le succès en France avec les titres « Milano », puis « Guérilla », avant de connaître un succès international avec le single « Dalida ». En hommage à la chanteuse Dalida, Soolking reprend le refrain du tube « Paroles… Paroles… » de la chanteuse. Il sort dans la foulée son premier album solo intitulé « Fruit du démon » qui sera rapidement certifié disque d’or.

En 2020, Soolking sort son deuxième opus « Vintage ». Cheb Mami, Heuss l’Enfoiré, Dadju, Gambi, SCH, 13 Block, Jul, Kliff et Méro ont répondu favorablement à son invitation sur ce projet. Après avoir ambiancé les charts tout l’été 2021 avec le single Bebeto, en featuring avec Kendji Girac, Soolking revient en 2022 avec « Suavemente » qui cumule déjà plus de 107 millions de vues et qu’on retrouve dans son troisième album “Sans Visa”.