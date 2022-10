Soirée the Groove Sessions avec Chinese Man, Scratch Bandits Crew au Bikini

Partager Facebook

La soirée the Groove Sessions avec Chinese Man, Scratch Bandits Crew aura lieu ce 28 octobre au Bikini.

A l’occasion des 15 ans du label CMR, CHINESE MAN, SCRATCH BANDITS CREW & BAJA FREQUENCIA se retrouvent en Live pour une création commune autour du projet The Groove Sessions Vol.5 (sortie Février 2020).

Pour présenter sur scène cet album et les classiques de chaque groupe, ils invitent les MCs Youthstar (habitué des scènes avec Chinese Man) et Miscellaneous, le rappeur du groupe CHILL BUMP, à les rejoindre pour un show exclusif et explosif, mixant les univers musicaux et visuels des 3 groupes entre HipHop, Eclectro Tropical et Scratch Music.

Rendez-vous au Bikini ce 28 octobre pour une soirée exceptionnelle.

Infos et réservations : www.lebikini.com