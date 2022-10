Concert de Stereolab au Metronum de Toulouse 

Partager Facebook

Ce vendredi 28 octobre, le groupe Stereolab sera en concert au Metronum de Toulouse.

Avec ses rythmes hypnotiques et ses , Stereolab a fait partie des groupes les plus influents et les plus originaux des années 90. Mené par le Britannique Tim Gane et la Française Laetitia Sadier, le groupe a toujours fait preuve de beaucoup de poésie et d’inventivité, mettant en avant des formes de musique qui étaient en marge du rock. Le son si caractéristique de Stereolab a eu un impact durable, inspirant certains de leurs contemporains indé comme Pavement et Blur, tandis que des artistes hip-hop comme J Dilla et Tyler the Creator ont samplé la musique du groupe ou collaboré avec ses membres dans les années 2000 et 2010.

Après un hiatus démarré en 2009, Stereolab a fait son retour en 2019 avec une série de compilations, dont la 5e – Pulse Of The Early Brain [Switched On Volume 5] – sera disponible le 02 septembre 2022 sur Warp Records / Duophonic UHF Disks. Sur scène, on est immédiatement frappé par la voix si bouleversante de Laetitia Sadier. Entre nappes de synthé et guitares fougueuses, entre transe krautrock et expérimentations pop, le groupe fait preuve de l’élégance folle qui l’a toujours défini.

Rendez-vous ce vendredi 28 octobre 2022 au Metronum de Toulouse !