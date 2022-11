Soirée Matière Grise x Sans Merci à Toulouse !

Partager Facebook

Matière Grise revient et invite pour l’occasion les Lyonnais de Sans Merci pour un plateau Lyon VS Toulouse. Ce vendredi 11 novembre, au REX, on verra donc Tony Romera, Bellecour, Sqwad et Gaba.

Rendez-vous ce vendredi pour une soirée exceptionnelle !

𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣

➣ 𝗧𝗼𝗻𝘆 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗮

➣ 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿

➣ 𝗦𝗾𝘄𝗮𝗱

➣ 𝗚𝗮𝗯𝗮

Lien de l’événement : https://www.facebook.com/events/5803952312990536/