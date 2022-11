Hilight Tribe en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Hilight Tribe sera en concert ce vendredi 11 novembre au Bikini avec aussi Izadora, Zeridium et Swedd.

Depuis près de vingt ans, les membres d’Hilight Tribe parcourent la planète en passant un message de paix et d’unité entre les peuples et les cultures. Explorateurs d’un monde sans frontières, ces cinq musiciens et leur ingénieur son nous invitent au voyage avec leur Natural Trance, véritable pont entre la musique tribale et le son de demain.

Batterie et basse sont la plate-forme d’expression pour la guitare, les percussions multiples et les chants ainsi qu’une variété d’éléments tels que le sitar, le didgeridoo ou les tambours amérindiens… Grâce aux jeux de lumières et à la scénographie, chaque concert devient une expérience sensorielle unique.

Rendez-vous ce vendredi 11 novembre au Bikini. Réservations : www.lebikini.com