Soirée Electro Alternativ à la Halle de la Machine

Ce samedi, pour clôturer en fanfare le festival Electro Alternativ, le public est invité à la Halle de la Machine pour une soirée de 18h30 à 23h avec Fiorella, Captain Mustach et la star de la techno allemande Reinier Zonneveld.

Le festival Electro Alternativ, c’est l’occasion de parcourir la ville à travers ses lieux culturels emblématiques tout en se plongeant dans l’univers des musiques électroniques dans leur pluralité. Pour cette soirée à la Halle de La Machine, trois DJ se succèderont, Fiorella, Captain Mustach et la star de la techno allemande Reinier Zonneveld.

FIORELLA

La Techno incarne le terreau de sa proposition artistique, Fiorella oscille entre différents sous-genres allant de la Melodic Techno à la Hard Melodic, non sans oublier la Peak Time. Avec déjà plusieurs releases sur divers labels, elle affine progressivement son univers : mélodies entêtantes et rythmes percutants constituent l’essence de ses tracks. A travers l’énergie de ses sets Fiorella nous happe dans l’Ici et Maintenant avec une techno alliant redoutables drops et puissance d’une techno plus sombre, plus crue en guise d’apothéose. Côté release, deux EP sont d’ores et déjà prévus pour 2022 et sortiront sur les labels Dear Deer Black et Natura Viva Black.

CAPTAIN MUSTACHE

Captain Mustache est un producteur de musique et DJ Parisien. Il travaille depuis de nombreuses années sur son projet pour proposer une armée de beats. Véritable amateur de musique électronique, il a travaillé avec quelques idoles de l’électro (Dave Clarke, Adamski, Chicks on Speed, The Advent, Paris The Black Fu, Keith Tucker, Play Paul…) pour apporter une dimension vocale supplémentaire à sa musique. Inspiré par les pionniers des années 80, les passionnés de techno de Detroit et d’electroclash, on peut définir son comme romantique & burlesque. Soyez sûr, Mustache est l’avenir.

REINIER ZONNEVELD

Reinier Zonneveld a conquis la scène contemporaine avec sa vision unique de la techno. Très respecté sur tous les continents pour ses performances live puissantes, son son vibrant lui vaut une communauté de fans mondiale. Après être devenu résident des légendaires Awakenings et Time Warp, il va encore plus loin cette année en lançant son propre Festival: Zonneveld sera le seul artiste à l’affiche et jouera pendant 11 heures d’affilée. Repousser les limites de ce qui est possible est exactement ce que Reinier Zonneveld fait le mieux. Il est clair qu’il influence la scène techno avec ses productions uniques et ses sets live bouleversants. Ce n’est que le début.

Infos et résa : https://www.electro-alternativ.com/