Place aux Journées du Patrimoine à Toulouse

Les 17 et 18 septembre , Toulouse participe aux Journées Européennes du Patrimoine avec notamment l’ouverture de la Chapelle de la Grave.

Toulouse est labellisée « Ville d’art et d’histoire » et dispose d’un important patrimoine architectural et artistique. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des dizaines de lieux ouvriront leurs portes, fermées parfois le reste de l’année, afin de mettre en valeur la diversité et la richesse de notre patrimoine. De nombreuses visites sont organisées par l’Office de tourisme ou par des associations, sans oublier la Nuit et les Rencontres du Patrimoine samedi et dimanche.

Les temps forts

La chapelle de la Grave restaurée s’ouvre au public

L’un des monuments les plus emblématiques de Toulouse s’ouvre au public après avoir été restauré. Inaugurée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle Saint Joseph et son dôme cuivré se reflétant dans la Garonne, bâtiment le plus photographié de la ville, va se dévoiler.

Longtemps, seuls les pensionnaires de l’hôpital La Grave y avaient accès. En 2015, à la demande de Jean-Luc Moudenc, le CHU, propriétaire de la chapelle Saint-Joseph, en confie sa gestion à la Mairie de Toulouse, qui décide de restaurer le site, de l’ouvrir aux Toulousains et de partager son histoire.

>> Visites guidées ou visites libres pour explorer l’histoire de cet édifice durant ce week-end.

À compter du 17 septembre, la chapelle Saint-Joseph de La Grave sera accessible toute l’année, les samedis et dimanches de 11 h à 18 h et pendant les vacances scolaires, tous les jours, de 11 h à 18 h.

Jean-Luc Moudenc ouvre son bureau et le Cabinet du maire aux Toulousains

Samedi 17 septembre de 14h à 17h, Jean-Luc Moudenc ouvrira son bureau et le Cabinet du maire, lieu symbolique d’expression de la citoyenneté et de son exercice, au public, comme il le fait depuis de nombreuses années. L’occasion de découvrir un monument historique en préambule à la Nuit du Patrimoine qui s’y déroulera en soirée

>> Visites gratuites sans inscription, samedi de 14h à 17h, toutes les 20mn

La Nuit du Patrimoine consacrée au Capitole

La 5e Nuit du Patrimoine donne rendez-vous au public le samedi de 18h30 à minuit pour unesoirée entièrement dédiée à un des monuments les plus symboliques de Toulouse sur le thème : « Capital, Capitole, la ville en mémoires ». Le Capitole s’anime pour faire découvrir son patrimoine exceptionnel et plus de 800 ans d’histoire au travers de spectacles, récits et mises en scène diverses.

Nouveauté 2022 : les Rencontres du Patrimoine

Les Rencontres du Patrimoine invitent à découvrir les projets de la Collectivité autour du patrimoine, tout au long de la journée du dimanche 18 septembre. Cinq lieux de rendez-vous au programme : le port Saint-Etienne, le centre ancien de Toulouse, le cimetière de Terre-Cabade, le château de Reynerie, et l’exposition « Toulouse-sur-Garonne » au Réfectoire de l’hôpital La Grave.

>>Toutes les informations sur Toulouse patrimoine.toulouse.fr