Soirée de clôture de la Nuit du Slam

Le Festival La Nuit du Slam organise sa soirée de clôture au REX ce samedi 1er avril avec le mec de Mamelle Bent et le rappeur Rocé.

Depuis février, le festival La Nuit du Slam propose des soirées partout en Haute-Garonne avec des scènes ouvertes, des tournois, des concerts, des stages…et une grande soirée de cloture ce samedi. Pour l’occasion, le Rex laisse la scène à Mamelle Bent et au rappeur Rocé.

La selecta Mamelle Bent officie sur Toulouse depuis presque 10 ans. Elle commence à mixer à son retour d’Angleterre en 2012. Ses sets sont indie, garage et punk mais elle a à cœur de transmettre l’ouverture musicale rencontrée en Angleterre. Au fil des années, elle joue dans nombre de bars toulousains, mixe pour Princess Nokia au Bikini dans le cadre des Siestes Electroniques et s’exporte occasionnellement à l’etranger, notamment à Tunis pour le festival féministe Chouftouhonna. Ses mixs deviennent plus RnB et hip hop, même si toujours éclectiques. Elle assume promouvoir la musique populaire et amène son activisme féministe et intersectionnel sur le dancefloor.

Conne pour son écriture recherchée, Rocé est aussi apprécié pour ses projets surprenants. Depuis presque un an, il nous a offert une série de nouveaux titres spontanés, destinés aux plateformes digitales. Il dévoile enfin le 25 juin son EP Poings serrés, disponible sur toutes les plateformes. Un beau clip accompagne la sortie du EP, l’occasion de revoir Rocé, plutôt rare à l’écran depuis son dernier album.

Plus d’infos : https://www.nuitsduslam.fr/