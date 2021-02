Rugby – Coupe du monde 2023 : Les All Blacks à Toulouse !

Partager Facebook

La Nouvelle -Zélande jouera l’un des cinq matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 au Stadium de Toulouse en septembre 2023.

On connait enfin les affiches au Stadium de Toulouse pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby en 2023. Le calendrier dévoilé vendredi permet à Toulouse d’accueillir 5 rencontres de poule au Stadium, dont un match des All-Blacks de Nouvelle-Zélande le 15 septembre 2023.

Une compétition unique !

Les neuf villes hôtes accueilleront les 20 meilleures équipes du monde, les deux meilleures de chaque poule progressant vers les quarts de finale. Symboliquement, la phase de poule se terminera par un week- end de matchs d’exception comprenant une affiche entre les rivaux du Six Nations, l’Écosse et l’Irlande, qui s’affronteront à Saint-Denis et un match opposant le Japon, favori des fans, et l’Argentine à Nantes.

Marseille (Stade Vélodrome) et Saint-Denis (Stade de France) accueilleront les quarts de finale les 14 et 15 octobre. Fort de ses 80 000 places, le Stade de France accueillera ensuite les deux demi-finales les vendredi 20 et samedi 21 octobre, la finale de bronze le vendredi 27 octobre et plantera le décor des champions de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui seront couronnés le samedi 28 octobre.

Les rencontres à Toulouse :

> Dimanche 10 septembre : Japon contre America 2

> Vendredi 15 septembre : Nouvelle Zélande – Africa 1

> Samedi 23 septembre : Europe 1 – Final Qualifier Winner

> Jeudi 28 septembre : Japon contre Océanie 1

> Dimanche 8 octobre : Fiji – Final Qualifier Winner

Toutes les infos sur https://www.rugbyworldcup.com/2023/matches