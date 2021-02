Abonnez vous pour les matchs du Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le TO XIII lance ses abonnements pour la saison 2021 avec une grande première : les matchs gratuits en ligne pour les abonnés lors des huis clos.

Dans 50 jours exactement, le Toulouse Olympique jouera son premier match de la saison 2021 au stade Ernest-Wallon… Vous aussi, abonnez-vous et faites partie de l’aventure vers la Super League.

Près de -50% par rapport au prix de la saison !

Les abonnements permettent de bénéficier d’une réduction de près de 50% par rapport au prix initial pour chacun des 11 matchs de saison régulière de championnat qui se joueront au stade Ernest-Wallon !

Match à huis-clos ? La diffusion du match offerte aux abonnés !

Au vu de la situation sanitaire, le(s) premier(s) match(s) devrai(en)t se jouer vraisemblablement à huis-clos. Pour pallier à cela, une solution de retransmission en direct sera mise en place du côté du TO XIII et de la RFL, via la plateforme ouRLeague et un système de pay-per-view. Néanmoins, ce service sera bien entendu offert aux abonnés du club.

Jauge limitée ? Abonnés en priorité !

Dans le cas où les stades puissent accueillir de nouveau du public mais avec un nombre limité, les abonnés seront prioritaires pour assister à la rencontre depuis les tribunes des Sept Deniers.

Vivez cette nouvelle saison à Ernest-Wallon, abonnez-vous et rendez-vous sur www.to13.com