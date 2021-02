Yelle et Cléa Vincent en juin 2021 au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Initialement prévu le 20 novembre 2020 au Metronum de Toulouse, le concert de Yelle et Cléa Vincent aura finalement lieu le 4 juin 2021.

Une soirée, deux artistes exceptionnelles. Voilà la programmation du Metronum de Toulouse pour le printemps prochain avec la présence de Yelle revenue en grande forme avec son nouvel album « L’ère du Verseau » mais aussi Cléa Vincent et son très beau « Nuits sans sommeil ».

Yelle, l’ère du Verseau

Le projet de Yelle se joue de la temporalité, à la fois dans l’air du temps, décalé avec son époque et profondément novateur. À mi-chemin entre un uppercut électro, un mouvement de danse club et une pop excentrique et instinctive, la musique de Julie Budet, chanteuse du groupe éponyme bâti avec son compagnon, le producteur électro-pop Jean-François Perrier (Grand Marnier), aime prendre le monde à contrepied, détourner les codes pour mieux les renverser. Surgi sur Internet en 2005, trois albums et des tournées dans le monde entier plus tard, le duo breton signe son retour dans les bacs avec L’Ère du Verseau, un album délicieusement exalté, plus intime que les précédents.

La belle pop de Cléa Vincent

Cléa Vincent est une auteure-compositrice-interprète française à l’univers pop électro et pétillant !

Connue pour ses titres « Jmy attendais pas », « Retiens Mon désir », « Achète le moi » ou « Armanda », elle revient avec son deuxième album « Nuits sans sommeil ».

Elle y corse l’écriture de ses textes et y affirme son style pudique mais fédérateur !

Infos et réservations: https://metronum.toulouse.fr/