Rover en concert le 10 avril 2022 à Toulouse

Rover présentera son excellent dernier album au Connexion Live de Toulouse le dimanche 10 avril 2022.

Disque d’Or et nomination aux Victoires de la Musique dès son premier album en 2013, en plus d’être devenu un véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 2021 avec un attendu nouveau disque “Eiskeller”.

Avec ce nouvel opus lumineux, réconfortant, émouvant, l’artiste français à la voix d’ange trace son sillon de songwriter avec ce nouvel album et invite son public à le retrouver sur scène au cours d’une tournée intimiste, marquant un arrêt au Connexion Live de Toulouse le 10 avril 2022.

Réservations : www.bleucitron.net