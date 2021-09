Concours. Gagnez vos places pour Roman Frayssinet à Toulouse

Partager Facebook

Roman Frayssinet présentera par deux soirs, les 6 et 7 octobre prochain, son seul en scène au Casino Barrière. Toulouse Blog vous offre des places !

On ne présente plus Roman Frayssinet. En quelques années, il est devenu une des références de l’humour en France. Entre ses interventions dans Clique sur Canal +, ses pastilles hilarantes sur Instagram pendant le confinement ou encore son rôle principale dans Les Méchants au cinéma, l’humoriste a conquis un large public. Il se présente de nouveau sur scène avec son spectacle.



Fougueux, audacieux et passionné, Roman a placé l’authenticité au cœur de sa démarche artistique et dévoile dans ses envolées romanesques le résultat de ses réflexions. Entre Stand up classique et absurde, Roman Frayssinet présente un humour surréaliste et singulier.

Après plusieurs reports, en raison du COVID 19, Roman Frayssinet présentera son spectacle les 6 et 7 octobre prochain au Casino Barrière de Toulouse. Toulouse Blog et Euterpe Promotion vous offre des places pour le 7 octobre !

Roman Frayssinet

6 et 7 octobre 2021

CAsino Barrière de Toulouse

www.box.fr

05 34 31 10 00