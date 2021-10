Rosselini, La Hammer, Berlin…La Cinémathèque de Toulouse s’offre un beau mois d’octobre

Partager Facebook

Dès ce 12 octobre, la Cinémathèque de Toulouse propose plusieurs cycles sur Roberto Rossellini, la Hammer et l’un sur le cinéma de Berlin.

Cet automne, la Cinémathèque de Toulouse voit les choses en grand avec trois cycles sur des thématiques bien différentes. En plus, de découvrir encore le travail du Studio TAT, on pourra participer à des événements autour de Roberto Rossellini, des studios de la Hammer mais aussi un focus sur la ville de Berlin.

Roberto Rossellini du 12 octobre au 10 novembre

Chef de file du néoréalisme, précurseur du cinéma moderne et utopiste d’une télévision au service du savoir, rétrospective d’un des cinéastes majeurs de la fin du XXe siècle à redécouvrir de toute urgence. Quelques dates :

> 27 octobre à 19h rencontre avec Mathieu Macheret, journaliste et critique de cinéma. Suivie à 21h du film Rome, ville ouverte en partenariat avec la Cave Po’

> 3 novembre à 19h Jacques Grandclaude, dernier producteur et compagnon de route de Roberto Rossellini, présentera Le Centre Georges Pompidou – Rossellini au travail

> 10 novembre à 18h30 conférence de Philippe Ragel. Suivie à 21h de La Prise de pouvoir par Louis XIV

Hammer du 12 octobre au 10 novembre

Avez-vous revu récemment un film de la Hammer ? Non, la question serait plutôt : avez-vous ressenti récemment ce plaisir d’être face au grand écran encore blanc, confortablement assis dans votre fauteuil ; ce moment fugace où, discutant encore si l’on est accompagné.e voire en bande, ou terminant de faire le vide dans son esprit si l’on est seul.e, on sent monter une forme d’excitation pendant que les lumières s’estompent et que s’imprime, que dis-je, s’exprime sur l’écran le logo familier d’un studio dont on sait qu’il va nous ravir ?

De la fin des années 1950 aux années 1970, plongée dans le fameux studio de l’horreur gothique. Vade rétrospective !

Berlin, portrait d’une ville du 12 octobre au 4 novembre

Berlin. Portrait d’une ville pas comme les autres. Ville scarifiée par un mur qui en aura fait, plus qu’un décor, un véritable personnage : une actrice. Avant, pendant et après la chute du mur de Berlin, une programmation de films qui tient plus de la visite temporelle que géographique. Rendez-vous avec des films comme M le Maudit ou les Ailes du Désir.

Toute la programmation : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/