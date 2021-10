Berywam en concert ce mardi à Toulouse

Partager Facebook

Les toulousains Berywam seront en concert ce mercredi 13 octobre au Bikini de Toulouse .

Le quator vocal Berywam s’est créé en 2015. Constitué à l’occasion d’un évènement de beatbox d’envergure nationale, ce groupe ambitieux rassemble 4 beatboxers français. Issus d’univers et de parcours musicaux très différents, « Berywam » est un cocktail détonnant de saveurs musicales diverses. Voguant entre Hip-Hop, Raggae, musique classique ou électro, Berywam transcende les limites de la musique vocale.



Vice Champion de France de Beatbox 2015 par équipe et champions de plusieurs titres nationaux et internationaux en solo, Berywam allient le Beatbox le chant et le rap dans un show musical dynamique à travers des créations ou des reprises puissantes et entraînantes.



Tous les 4 très actifs et polyvalents sur le plan individuel (concerts solo, battles nationaux et internationaux…), les membres de Berywam nourrissent leur travail d’une inspiration sans borne et d’une ouverture musicale considérable.

réservations : www.lebikini.com