Concours. Gagnez vos places pour l’Européenne de Cirque à la Grainerie !

Dans le cadre de l’Européenne de Cirque, Toulouse Blog vous offre des places pour le spectacle DESPRÉS DE TOT (APRÈS TOUT) de la compagnie catalane Psirc à la Graineire de Balma ce vendredi 15 octobre.





Que serions-nous au milieu d’un terrain vague plein de poussière et de perruques, de fer et de chaussures, de lunettes de soleil et de l’écho d’un opéra qui se répète sans cesse ? Nous reconnaîtrions-nous dans les miroirs de l’âme, faits de naufrages et de marginalités ?

Au milieu des carcasses de voitures et de la végétation, dans un paysage en extinction que Google situerait probablement à la périphérie du monde, on regarderait des vidéos sur Youtube, on chanterait et ferait des fêtes aussi éphémères que nos vies.

La compagnie catalane Psirc explore le genre de la saga pour sonder des personnages à la dimension tragique et mythologique. Chaque épisode est une sorte de spin-off de la pièce, une épopée pop comme une rétrospective poétique du présent.

Toulouseblog et la Grainerie vous offre des plats pour le vendredi 15 octobre à 20h30 !

Plus d’infos : https://la-grainerie.net/programmation/psirc-despres-de-tot-apres-tout/