Révouverture de la Halle de la Machine ce samedi !

Après sa cure annuelle, la Halle de la Machine de Toulouse réouvre ses portes ce samedi 8 février.

Après un mois entre les mains des plus grands spécialistes, le Minotaure sort de sa cure annuelle avec un bilan de santé positif. Ses pathologies ont été soigneusement prises en charge par une équipe médicale reconnue. Les vétérinaires ont choyé chacune de ses articulations ; une attention particulière a notamment été portée sur ses ménisques souffrant de rhumatisme. D’un point de vue esthétique, son épiderme a été traité par les dermatologues ; après un nettoyage profond de la couche superficielle, un soin d’hydratation a été appliqué, lui permettant d’être protégé pour résister aux agressions extérieures telles que la pollution. Visité par son neurologue et son cardiologue référents, le Minotaure est désormais apte à repartir arpenter la Piste et découvrir, depuis ses 14 mètres de haut, les évolutions grandissantes du quartier de Montaudran.

Des soins ont également été prodigués aux autres habitants de la Halle, à découvrir dès ce samedi 8 février dans un espace renouvelé, en compagnie de l’équipe des Véritables Machinistes. Le tout en nous annonçant deux dates pour le mois de février.

Dîner des Petites Mécaniques : nouvelle date le jeudi 13 février



Face à l’engouement du public et pour le plus grand plaisir des papilles, comédiens et serveurs du Dîner des Petites Mécaniques proposent une nouvelle date exceptionnelle : le jeudi 13 février à 19h30. Pendant quatre soirs, du 13 au 16 février, la cuisine créative du Chef Simon Carlier s’associe à l’ingénierie de la Compagnie La Machine et la musique de Mino Malan, pour proposer aux becs fins et aux autres gourmets un accord total « mets et machines », dans la Halle de La Machine.

Les Nuits Bleues : Vendredi 28 février



Sur une idée de l’Usine, la sixième édition des Nuits Bleues se déploit cette année à la Halle de La Machine. Une rencontre unique, le temps d’une nuit, entre le bestiaire mécanique de La Machine et le geste chorégraphique de la Compagnie Ex Nihilo. Pour cette carte blanche, 14 danseurs et musiciens de la compagnie marseillaise, seront accompagnés par 25 danseurs du Conservatoire de Toulouse pour transformer la Halle et naviguer entre l’intimité des corps et l’amplitude des espaces.

Réservations : https://www.billetweb.fr/les-nuits-bleues-6-ex-nihilo