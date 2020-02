Thylacine en concert ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Thylacine sera en concert à Toulouse, au Bikini, ce vendredi 07 février 2020.

Qu’importe si le thylacine, sorte de mammifère au pelage tigré, vient de Tasmanie, c’est en Argentine que le jeune prodige de la scène électro française a décidé d’enregistrer son deuxième album.

Pour donner suite à « Transsiberrian », son premier essai composé en 2015 à bord du train qui relie Moscou à Vladivostock, Thylacine s’est offert une caravane datée de 1972, la fameuse Airstream tout en aluminium et l’a lui-même, magnifiquement transformée en studio d’enregistrement. Il embarque ensuite sa belle américaine sur un cargo pour la récupérer un mois plus tard à Buenos Aires. Direction la Cordillère des Andes. C’est l’attrait de l’inconnu et l’absence absolue de repère qui donnent envie à Thylacine de s’évader en Amérique du Sud pour enrichir son electronica, et conjuguer à merveille les mélodies aériennes de Moderat, la touche solaire d’un Nicolas Cruz, et la puissance techno d’un Paul Kalkbrenner.

Immergé dans des paysages désertiques et lunaires, Thylacine se rapproche de sonorités plus acoustiques, et retrouve aussi le saxophone, son instrument de prédilection. C’est une électro hypnotisante que l’on imagine au fil des kilomètres de routes, composée en solitaire dans l’intimité de son studio nomade, au milieu de canyons multicolores, de dunes de sable, de forêts de cactus géants, et de sommets enneigés…

Découvrez ce voyage lors d’un concert incroyable au Bikini ce vendredi 7 février 2020 !

Juste après le concert de Thylacine, le public du Bikini aura droit au live incandescent de Malaa à partir de 23 heures.

Thylacine en concert

Vendredi 7 février 2020

Le Bikini

www.lebikini.com