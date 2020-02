Rétrospective Jean-Daniel Pollet à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 18 février au 18 mars 2020, la Cinémathèque de Toulouse offre une rétrospective à Jean-Daniel Pollet avec des films, des rencontres des conférences et des expositions.

On le connaît essentiellement pour ses comédies burlesques avec le lunaire Claude Melki (L’amour c’est gai, l’amour c’est triste, L’Acrobate), mais on le reconnaît en même temps pour ses documentaires qui tiennent davantage de l’essai poétique (Méditerranée, L’Ordre…). Tout au long de sa vie, Jean-Daniel Pollet a été habité par son cinéma en développant, entre films de fiction et films-essais, une oeuvre cohérente et puissante dans laquelle souffle un vent de liberté totale.

La Cinémathèque de Toulouse, qui conserve le fonds d’archives de Jean-Daniel Pollet – un ensemble foisonnant et éclectique composé de textes manuscrits, de photos, de collages… –, vous invite à découvrir l’oeuvre de ce cinéaste hors norme, exigeant et essentiel.

Toute la programmation : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda?from=2020-02-18&themeId=2164&to=2020-03-18

Rendez-vous :

ALEXANDRE CURNIER PRÉSENTE BASSAE ET MEDITERRANÉE : MERCREDI 19 FÉVRIER À 21H À LA CINÉMATHÈQUE RENCONTRE-SIGNATURE MACHINE POLLET : VENDREDI 21 FÉVRIER À 18H À OMBRES BLANCHES FREDDY DENAES PRÉSENTE JOUR APRÈS JOUR ET LA LIGNE DE MIRE : MERCREDI 4 MARS À LA CINÉMATHÈQUE CONFÉRENCE DE CORINNE MAURY : MARDI 10 MARS À 17H30 À LA CINÉMATHÈQUE RENCONTRE SIGNATURE AVEC JEAN-PAUL FARGIER : MERCREDI 18 MARS À 18H30 À OMBRES BLANCHES

Expositions :

La rétrospective Jean-Daniel Pollet est accompagnée de deux expositions – dont une en partenariat avec Ombres Blanches – réalisées à partir de documents issus des collections de la Cinémathèque de Toulouse et de deux boucles sur écran présentées par les Rencontres internationales Traverse.