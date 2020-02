Concours : Gagnez vos places pour Féfé & Leeroy au Metronum Toulouse !

Partager Facebook

Féfé & Leeroy, deux membres du Saian Supa Crew, se retrouvent sur un album et une tournée événement qui passera par Toulouse au Metronum le 27 février 2020. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Dix ans après l’aventure Saïan Supa Crew, Féfé et Leeroy se retrouvent sur ce qui sera leur seul et unique album en duo et pour une seule et unique tournée de …365 jours. Le compte à rebours est lancé ! Tic, tac…Tic, tac…

Le duo a décidé de poser ses valises au Metronum Toulouse le 27 février 2020. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Féfé et Leeroy en concert

Le 27 février 2020

Metronum de Toulouse