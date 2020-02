Jerome Kaino et Selevasio Tolofua prolongent au Stade Toulousain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Stade Toulousain a annoncé lundi les prolongations de contrat du duo de troisième ligne centre Rouge et Noir : Selevasio Tolofua et Jerome Kaino.

Ce dernier, dont le contrat expirait à la fin de la saison, renouvelle son engagement avec le club, en signant une prolongation pour une année supplémentaire. Son jeune coéquipier, qui vient d’être appelé pour la première fois dans le groupe du XV de France, a quant à lui signé jusqu’en 2023.

Selevasio a intégré le Centre de Formation du Stade Toulousain en 2014. Il y a depuis développé ses qualités au poste technique de 3ème ligne, après avoir longtemps évolué au poste de centre. Voila maintenant 3 ans que le jeune espoir Rouge et Noir a intégré le groupe professionnel. Lors de la saison 2018-19, Selevasio Tolofua s’est révélé encore un peu plus au grand public en prenant part à 17 matchs de Top 14 et 5 de Champions Cup. L’arrivée au club de Jerome Kaino, l’été dernier, lui a sans aucun doute été d’un apport considérable dans sa progression. Beaucoup d’espoirs sont placés en lui et il est évident qu’il représente l’avenir du Stade Toulousain et du rugby français à son poste.

Arrivé à l’inter-saison 2018, le troisième ligne néo-zélandais Jerome Kaino est une référence du rugby moderne à son poste. Fort de son expérience, Jerome s’est rapidement intégré au sein de l’effectif Rouge et Noir. Après des prestations remarquables, l’homme aux 86 sélections chez les All Blacks est désigné capitaine par Ugo Mola et son staff. Considéré en 2015 comme le meilleur défenseur du monde, c’est au poste de numéro 8 qu’il a disputé le plus grand nombre de matchs avec le Stade. A 36 ans, il encadre, avec succès, la jeune génération toulousaine, notamment en troisième ligne. Artisan majeur du titre de Champion de France la saison passée, il continuera l’aventure Stadiste jusqu’au terme de la saison 2020/2021.