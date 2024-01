Retour de Toulouse Massive ce samedi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bikini accueille la grande soirée Toulouse Massive ce samedi 6 janvier 2024 !

La Toulouse Massive est de retour pour mettre en lumière les acteurs de la scène Bass Music Toulousaine dans l’exercice du back to back. Les collectifs Vandal Records, Cluster Traxx, Egregore, Outlines, Coliseum Audio, Bass Time, Kosen Prod, S.oror et Mouvance Sonore seront à l’honneur de cette édition ainsi que Synergy et Skulpt talenteux producteurs fraichement arrivés dans la ville rose.

Les « face à face » opposeront donc :

SYNERGY VS SKS

FAKT VS DIBBY

LOVE THE END VS MZR

SKULPT VS RYUKKEN

DUBIX VS CROSS THE FINGERZZZ

TEN KUIDAO VS SQUADRA

Infos et réservations : lebikini.com