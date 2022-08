Résultats Ligue 1 : Nouveau nul pour le TFC face à Lorient 

Partager Facebook

Dimanche, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, le Toulouse FC a concédé au Stadium le match nul face à Lorient (2-2) malgré un bon Max Dupré.

En ce dimanche après midi, le public toulousain était en force (plus de 23 000 personnes) pour la réception des merlus au Stadium. Menés au score dès le tout début de match, les Violets – portés par un Max Dupé qui a repoussé un pénalty – ont réussi à prendre l’avantage grâce à Ratão et Dallinga. Seulement voilà, Lorient a profité des erreurs toulousaines pour égaliser en fin de match, d’un pénalty converti cette fois. Un deuxième nul en trois rencontres de Ligue 1 qui aurait pu tourner en faveur des violets plus aisément.

L’entraineur toulousain regrette la prestation des toulousains face aux bretons. « On ne peut pas gagner un match en commettant autant de fautes techniques. En Ligue 1 on paie cash ce genre d’erreurs. On s’est créé pas mal d’occasions et c’est bien mais il faut maintenir un certain équilibre pour ne pas offrir trop de pertes de balles à l’adversaire. C’est vraiment dommage car nous avions les moyens de faire beaucoup mieux mais on a que ce que l’on mérite » explique Philippe Montanier dans les colonnes de L’Equipe après le match nul.

Rendez-vous dimanche à Nantes pour une 4e journée de Ligue 1. Actuellement, le Toulouse FC est sixième avec cinq points après trois journées.

Résumé vidéo de TFC – Lorient

Résultats Ligue 1 – 3e journée

VENDREDI 19 AOÛT 2022

Lyon 4 – 1 Troyes

SAMEDI 20 AOÛT 2022

Monaco 1 – 4 Lens

Marseille 2 – 1 Nantes

DIMANCHE 21 AOÛT 2022

Strasbourg 1 – 1 Reims

Angers 1 – 3 Brest

Clermont 1 – 0 Nice

Montpellier 1 – 2 Auxerre

Toulouse 2 – 2 Lorient

Rennes 2 – 1 AC Ajaccio

Lille 1 – 7 Paris SG