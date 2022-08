Ligue 1 : Rupture d’un ligament croisé pour le toulousain Rhys Healey

Alors que Toulouse débute bien son retour en Ligue 1, on apprend que Rhys Healey ne sera plus sur le terrain pendant plusieurs mois. L’un des grands artisans du titre en Ligue 2 a été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche dimanche lors du match de la 3e journée de Ligue 1 contre Lorient (2-2). Il sera opéré vendredi puis entamera de long mois de convalescence.

Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche lors de #TFCFCL, @evitthealey sera opéré vendredi et observera une absence de longue durée.



Le Club lui apporte tout son soutien et sait qu'il reviendra plus fort.



𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙍𝙝𝙮𝙨𝙞 💪#AlwaysOnFire 🔥 pic.twitter.com/QGONkVhLC4